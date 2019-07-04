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Северный Кавказ

Первоклассники КЧР в новом учебном году получат прописи по родному языку

До начала учебного года будет подготовлено более 5 тыс. экземпляров на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках

ЧЕРКЕССК, 4 июля. /ТАСС/. Первоклассники Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) получат прописи на родных языках в новом учебном году, до начала учебного года будет подготовлено более 5 тыс. экземпляров на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"По инициативе Рашида Темрезова [главы республики] первоклассники Карачаево-Черкесии будут бесплатно обеспечены прописями по родным языкам. Тиражи прописей республиканского института повышения квалификации работников образования согласованы со всеми муниципальными отделами образования, и институтом заключены контракты с ООО "Нартиздат" по выполнению типографских работ", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, 3,3 тыс. экземпляров прописей по карачаевскому языку подготовлены, до конца июля планируется получение партий по черкесскому языку - 980 экземпляров, по абазинскому языку - 635 и 285 экземпляров по ногайскому языку.

Ранее, подобные прописи издавались единожды - в 2015 году, впоследствии выпуск стал невозможным по причине отсутствия финансирования.

Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы являются субъектообразующими этносами.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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