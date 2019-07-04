Кузнецова выступает за создание правил пользования телефонами в школах, а не их запрет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступает за выработку для учеников правил пользования мобильными телефонами в школах, а не за запрет на ношение гаджетов в образовательные учреждения.

"Я надеюсь, будут найдены конструктивные решения. Я за предложения, не за запреты. Если школьное сообщество выразит запрос на регулирование, безусловно, это нужно", - сказала Кузнецова в четверг журналистам.

Она добавила, что в ряде школ самостоятельно принимаются решения о пользовании гаджетами, данные решения объединяют позиции родителей, учителей и школьников.

"Это консолидированное решение является руководством для организации пользования телефонами в школе. Некоторые учреждения не поднимают этот вопрос вообще. Возможно, то, что этот вопрос подняли, позволит им задуматься, навести порядок в этой сфере", - добавила Кузнецова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно запретить ношение мобильных телефонов в школы, в частности, потому что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать.