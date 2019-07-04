Россия и Ватикан подписали меморандум о намерениях о сотрудничестве в здравоохранении

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Меморандум о намерениях о сотрудничестве в сфере здравоохранения между государственным секретариатом Ватикана и Министерством здравоохранения РФ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина, сообщает в четверг пресс-служба Минздрава.

"Настоящий меморандум предусматривает укрепление двусторонних связей между Россией и Ватиканом в области оказания медицинской помощи, проведения научных исследований. Кроме того, стороны согласились развивать прямые контакты между медицинскими организациями двух государств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что документ подписали глава Минздрава Вероника Скворцова и асессор по общим делам государственного секретариата Ватикана Паоло Борджа, который выступил от имени и от лица детского госпиталя Младенца Иисуса.

"Ранее министр Вероника Скворцова осмотрела новый корпус неврологического отделения госпиталя Младенца Иисуса в сопровождении президента госпиталя Мариеллы Энока", - добавили в министерстве.