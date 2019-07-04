Эксперты летней школы по образованию определили главную роль современного учителя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Основная роль учителя сегодня смещается с простой передачи знаний в сторону организации учебного процесса, работы детей с полученным знанием. К такому мнению пришли эксперты II международной летней школы "Цифровая трансформация образования" в Москве, сообщила в четверг ТАСС доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Чернобай.

"Согласно выступлениям спикеров школы, в настоящее время роль учителя - это в большей степени организация учебной деятельности школьников, то есть он не просто передает знания, а организует работу детей с тем знанием, который является основой обучения", - заявила она.

По словам Чернобай, за то, чтобы учитель в классе был совершенно иным, "голосует" нынешнее поколение детей. "Это не учитель 20-30-летней давности который был монополистом и носителем какого-то определенного знания и доносил то знание до учеников. Сегодня учитель работает с данными, он - аналитик и дизайнер, который разрабатывает образовательные программы, тот, кто понимает, как может быть составлена система образовательных результатов, и какие образовательные результаты должны быть сформированы у детей", - пояснила эксперт, отметив, что нацпроект по образованию также направлен на формирование нового поколения учителей в рамках темы "Учитель будущего".

II международная летняя школа "Цифровая трансформация образования" проходит в Москве 4-5 июля. Ее организаторами выступили корпорация "Российский учебник", онлайн-школа "Фоксфорд" и Институт образования ВШЭ.