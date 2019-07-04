В Болгарии открыли памятник русскому дипломату Алексею Церетелеву

ЦЕРЕТЕЛЕВО /Болгария/, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Торжественная церемония открытия памятника русскому дипломату, генеральному консулу России в Пловдиве, князю Алексею Церетелеву прошла в четверг в одноименном селе в Болгарии в канун юбилейной даты - 140-летия установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией. В событии приняли участие вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, посол России Анатолий Макаров, член Совета Федерации Елена Афанасьева, дипломаты, болгарские политики и общественные деятели, представители местной администрации и десятки жителей Церетелево. Памятник работы Зураба Церетели освятил митрополит Пловдивский Николай.

"С чувством волнения нахожусь в селе Церетелево, где мы открываем памятник русскому дипломату и участнику Русско-турецкой войны 1877-1878 годов- князю Алексею Церетелеву, в честь которого и названо это прекрасное место. Являясь твердым сторонником независимости Болгарии, он известен не только личным вкладом в победу русских солдат и болгарских ополченцев над османами, но и активным участием в разработке конституции Восточной Румелии, тем самым содействуя становлению основ болгарской государственности. То, что он успел сделать, осталось в веках, и мы в очередной раз имеем возможность вспомнить судьбу и почтить память этого патриота и прекрасного человека, всем сердцем любившего не только Россию, но и Болгарию", - сказал на открытии памятника посол РФ Анатолий Макаров.

Дипломат подчеркнул, что у России и Болгарии есть не только славные страницы совместной истории, отношения между государствами активно развиваются и на современном этапе, имеют хорошие перспективы.

Участники мероприятия почтили память Церетелева минутой молчания, после чего под звуки военного оркестра состоялась церемония венков и цветов возложения к памятнику.

Болгария благодарна

О благодарности болгарского народа своим освободителям говорил в интервью ТАСС вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов. "Болгарский народ благодарен русским солдатам, которые погибли за освобождение Болгарии, но не только им, но и политикам, и дипломатам, которые внесли свой важный вклад в нашу национальную свободу", - отметил он.

По словам Каракачанова, "заслуга князя Церетелева прежде всего в том, что он рассказал русской общественности о зверствах", которые происходили в Болгарии во время османского владычества, "прежде всего во время Апрельского восстания" 1876 года, жестоко подавленного турецкими войсками. "Можно сказать, что и итальянцы, и французы, и англичане сказали свое слово в защиту болгарского народа именно благодаря таким людям как Церетелев и другие русские интеллектуалы. Они и в России подняли настоящую бурю общественного недовольства ситуацией в Болгарии, их возмущение и стало причиной того, что русский император Александр II принял решение объявить Турции войну. Объявить войну, которая и привела к освобождению Болгарии, восстановлению ее государственности", - сказал вице-премьер.

В болгарском Пловдиве в четверг на улице, носящей имя генерального консула России князя Церетелева, был открыта мемориальная доска. Идея увековечить память Церетелева в бронзе принадлежит почетному консулу России в Пловдиве Георгию Гергову, который возглавил инициативный комитет.

Князь Алексей Церетелев был генеральным консулом России в Восточной Румелии в период с 1878 по 1882 год. Болгары называли его "наш князь", его имя носят улицы в Софии и Пловдиве, в 1934 году село Думанлии было переименовано в Церетелево.