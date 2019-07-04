Росфинмониторинг включил журналистку из Пскова в список террористов и экстремистов

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень террористов и экстремистов псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма. Данные об этом размещены на сайте ведомства.

Как следует из материалов Росфинмониторинга, Прокопьева стала пятнадцатой в списке физических лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, спустя два месяца предварительное следствие было продлено до 5 июня, а позже - до 15 сентября. Псковская журналистка подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков сообщал ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске" в октябре 2018 года, в котором погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей".

Прокопьева является специальным корреспондентом русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".