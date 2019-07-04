Полпред в СКФО: форум "Машук" поможет показать Кавказ мирным и красивым

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Проведение молодежного форума "Машук-2019" поможет усилить положительный имидж Северного Кавказа. Об этом сообщил на встрече с молодежью округа полпред президента в СКФО Александр Матовников.

"Наша задача - показать Кавказ с той стороны, которой сейчас он есть, что он мирный, красивый, здесь можно поправить здоровье, здесь много истории. Сюда надо приезжать обязательно. Я стараюсь сам этот вопрос продвигать, и вы должны в блогах, в Instagram, везде говорить об этом", - сказал Матовников. По словам полпреда, у многих жителей страны Северный Кавказ до сих пор ассоциируется с его имиджем 1990-х годов.

"Мы говорим - это Кавказ. Это слоган для меня. Людям надо показать Кавказ. К сожалению, в нашей стране у людей представление еще с 1990-х годов, что у нас творится здесь на Кавказе. Они ошибаются. Здесь очень хорошо, и надо это продвигать", - добавил он.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов России и стран зарубежья. Форум прошел в две смены: "Добровольчество" (10-17 августа) и "Гражданское общество" (17-24 августа). Президент России Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку. "Машук-2019" примет 3 тыс. участников, что на 1 тыс. больше, чем в предыдущие годы.

Образовательная программа форума традиционно состоит из мастер-классов, интерактивов, лекториев. В 2018 году в общей сложности для участников форума провели 263 тренинга, более 50 мастер-классов, ориентированных на развитие личной эффективности и несколько массовых квест-игр.