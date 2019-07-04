Павильоны современного искусства и зеленая зона. Каким может стать арт-парк в Петербурге

Концепция создания новой культурной зоны - Арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина. В четверг городские власти запустили онлайн-платформу для открытого обсуждения и голосования за название и инфраструктуру будущего Арт-парка, также стало известно, что конкурс на разработку его концепции объявят до конца 2019 года.

"Наш город, являясь культурной столицей, имеет очень небольшое количество мест под открытым небом, где общество может взаимодействовать с искусством. Я имею в виду живопись, какие-то перформансы, инсталляции. Арт-парк крайне важен для того, чтобы развивать современное искусство в пространстве города", - сказал ТАСС член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Манов.

По его мнению, в случае с арт-парком можно ориентироваться на уже существующие в мировой практике примеры. В их числе Манов привел лондонскую галерею Серпентайн, которая каждый год заказывает павильон у известного архитектурного бюро: он выполняет функцию кафе и общественного пространства и через три месяца уходит в частную коллекцию посредством аукциона. Еще одним образцом, на его взгляд, может служить Штутгарт, где студенты дизайнерского института проектируют и строят павильоны необычной формы. "Это другие бюджеты, но тоже похожая история, она регулярная, но каждый год производит "вау-эффект", - отметил он.

Манов считает, что такие временные объекты послужат сразу нескольким целям. "Появляется очень интересный инфоповод для дополнительного привлечения туристов и посетителей, мы развиваем город, в том числе и пространство для современного искусства, также это может послужить отдельным источником для финансирования", - считает собеседник агентства. Вместе с тем, он уверен, что такие временные постройки не будут нарушать исторически сложившуюся панораму города, но при этом позволят "оживить" консервативный взгляд на архитектуру.

Похожим видением использования пространства будущего арт-парка поделилась с ТАСС организатор музыкальных фестивалей, сооснователь арт-центра на Васильевском острове Мария Гаджилова. По ее мнению, этот объект должен стать площадкой, которая соединит вместе разные направления культуры и искусства и будет способствовать продвижению молодых талантов.

"Я думаю, что это должно быть пространство, в котором обычная общественность может соприкоснуться с культурным кластером: это мастер-классы, мастерские художников, открытые сцены, какие-то программы для детей, коллаборации музыкантов с художниками, визуализация звука", - сказала она. В ее понимании, это пространство может служить для популяризации новейших технологий в искусстве, "чтобы люди, которые сюда придут, чувствовали себя частью культурного мира, культурной столицы".

Зеленая зона в центре города

Эксперт в туристической сфере Тенгиз Репрынцев, возглавляющий компанию, которая занимается организацией экскурсий на сегвеях, в свою очередь высказался в пользу преобладания зеленого компонента в концепции арт-парка. "На мой взгляд, основной составляющей там должна быть хорошая зеленая зона, потому что в центре их мало", - сказал он в беседе с ТАСС.

При этом Репрынцев считает, что будущий парк не следует создавать по образу уже существующих объектов. "Все говорят, что мы гонимся за Москвой, что мы сделаем наподобие "Зарядья", но мне кажется, наш город должен по-своему развиваться. У нас очень грамотные специалисты в этом деле, и в принципе копировать не вижу смысла. Надо делать нашу площадку, пускай она будет индивидуальная и только у нас", - отметил он.

Арт-парк разместится участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.