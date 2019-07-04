Медведев направил приветствие участникам молодежного форума "Инженеры будущего-2019"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветствие организаторам и участникам VIII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2019", открывшегося в четверг в Оренбургской области. Выдержка из телеграммы опубликована на сайте кабмина.

"Россия всегда славилась инженерной наукой. А сегодня вы продолжаете богатые традиции своих предшественников <...> Именно от таких инициативных, целеустремленных, энергичных, творческих, амбициозных молодых людей, как вы, зависит развитие цифровой экономики, инновационное будущее нашей страны", - говорится в сообщении.

По мнению премьера, форум поможет его участникам "продемонстрировать уникальные проекты, нестандартный подход к решению сложных технологических задач, познакомиться с руководителями крупнейших иностранных и российских предприятий". Медведев также пообещал, что государство будет поддерживать перспективные идеи молодых инженеров и создавать условия для воплощения их в жизнь.

VIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" проходит с 4 по 13 июля в Оренбургской области. Организаторами мероприятия стали Союз машиностроителей России, госкорпорация "Ростех", правительство региона, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.