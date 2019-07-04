Сенатор Рязанский считает, что совсем запретить телефоны в школе не удастся

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полностью запретить ученикам носить телефоны в школу не удастся, однако решить вопрос о запрете использования гаджетов на уроках необходимо, можно обсудить вопрос о том, чтобы оставлять мобильные в специальных помещениях на время уроков. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"На мой взгляд, обсуждать тему надо. И обсуждать надо в таком контексте, что телефон нынче одновременно и средство безопасности. Лучше будет сделать таким образом, как в некоторых западных странах: ребенок, приходя в школу, оставляет телефон в специальной комнате, а потом его забирает", - сказал он.

"Потому что бывает необходимо позвонить родителям. Мало ли? Совсем ограничивать вряд ли удастся - не то время. А вот [использовать телефон] в школе и на уроках, конечно, надо запрещать", - продолжил сенатор.

Он убежден, что проблема с сохранностью телефонов вполне решаема. "Ведь такие же проблемы есть с личными вещами. Но есть шкафчики с ключами, все есть. Это вопрос техники", - отметил глава комитета СФ.

По его мнению, можно привлекать дежурных классов, которые собирали бы телефоны, складывали их в специальный шкаф, запирали на ключ и хранили бы его у себя на время уроков. "Нас же приучали к такой ответственности в школе в свое время, почему должны кого-то привлекать? Но Валентина Ивановна [Матвиенко] права, что эту тему надо решать. Ребята должны заниматься на уроках, а не просматривать страницы в интернете или играть", - подчеркнул парламентарий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно запретить ношение мобильных телефонов в школы, в частности потому, что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать.