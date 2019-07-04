Матовников считает, что участники форума "Машук" могут разъяснить людям суть нацпроектов

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников считает, что молодежь должна быть активнее задействована в донесении до населения региона информации о сути национальных проектов.

В четверг полпред провел встречу с молодежью округа, она состоялась в канун форума "Машук-2019", который организуется в Пятигорске с 9 по 30 августа с участием 3 тыс. делегатов.

"Молодежь является носителем информационного потока <...>, есть национальные проекты, все о них говорят, но многие люди вообще не понимают, что это такое. Им нужно это донести. Думаю, что на "Машуке" одним из направлений [работы] нужно [сделать то], чтобы спикеры наши донесли [до населения], что такое национальные проекты, региональные проекты, сколько их, сколько в каждом субъекте", - сказал Матовников.

По его словам, с информационном блоком, который стоит в части нацпроектов, нужно работать, и помочь в этом может активная молодежь Северного Кавказа. "Вы, в том числе, - наша самая прогрессивная часть молодежи, можете быть спикерами и доносить до обычных людей в самых отдаленных пунктах, что это такое [национальные проекты], про что там говорят, что до 2024 года будет. Это тоже одно из очень важных направлений", - сказал полпред.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. Президент Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.