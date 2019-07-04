Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона ушел с молотка в четверг на аукционе в Лондоне почти за $6 млн. Об этом сообщили представители аукционного дома Christie's, проводившего торги в британской столице.

Неназванный покупатель выложил за скульптуру более 4 млн 746 тыс. фунтов с учетом аукционного сбора, что в переводе составляет $5,97 млн.

Египетские власти давно выдвигают требования о возвращении артефактов, найденных в свое время зарубежными археологами и незаконно вывезенных из страны. По этой причине возле офиса Christie's во время торгов собрались 20 протестующих, которые молча держали в руках транспаранты с лозунгом: "Египетская история не продается".

Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой фараон, находится в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. Как выставленная на торги скульптура попала в Европу доподлинно неизвестно. Christie's указывает, что в 60-х годах она входила в собрание немецкого аристократа и коллекционера Вильгельма Турн-и-Таксиса. В Christie's сообщили, что уведомили о факте проведения аукциона власти Египта.

Тутанхамон правил Египтом в 1332-1323 годах до н. э. Его гробница не была разграблена и сохранилась в неприкосновенности до момента ее открытия в 1922 году англичанами Говардом Картером и Гербертом Карнарвоном. Ее обнаружение считается крупнейшим археологическим открытием XX века, вызвавшим резкий рост интереса мировой общественности к Древнему Египту.