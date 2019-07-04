Трамп заявил, что власти контролируют ситуацию в Калифорнии после землетрясения

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что местные власти контролируют ситуацию на юге Калифорнии, где в четверг произошло землетрясение магнитудой 6,4.

"Был в полной мере проинформирован о землетрясении в южной части Калифорнии. Кажется, что все вполне под контролем", - написал американский лидер в Twitter.

Как сообщила ранее Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Мэр Риджкреста Пегги Бриден заявила в эфире телеканала CNN, что в городе после землетрясения начались пожары, предположительно, из-за повреждения газопровода. Информация о погибших не поступала. Население Риджкреста - около 28 тыс. человек.