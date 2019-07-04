Конте угостил Путина рыбой и мороженым с земляникой

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте продолжили неформальные переговоры за обедом. Он проходит на вилле Мадама - в доме приемов итальянского правительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительственного дворца Киджи, меню обеда составлено на основе рыбных блюд. Так, на закуску подаются небольшие рыбки и раки на подушке из зеленых яблок и персика. В качестве первого блюда предлагается паста с морепродуктами, второе блюдо - рыба лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени. Завершит трапезу легкий десерт из земляники с ванильным мороженым.

Как стало известно ТАСС, на обеде присутствуют вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, который активно выступает за отмену антироссийских санкций, и вице-премьер, лидер второй правящей партии "Движение "5 звезд", министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

Загородную виллу Мадама начали воздвигать в 1518 году по заказу семьи Медичи, представители которой становились тогда Папами Римскими. Реализация проекта была поручена Рафаэлю, но с его скоропостижной смертью работы сильно замедлились. Мадамой она называется в честь Маргариты Австрийской (1547-1586 годы), дочери императора Священной римской империи Карла V. Она вышла замуж за Алессандро Медичи и осталась вдовой в 15 летнем возрасте, когда он был убит.

После ее второго брака с представителем другой именитой аристократической семьи Фарнезе вилла перешла им. В XIX веке дворец оказался в запустении и в начале XX века переходил из рук в руки. Во владении государства вилла Мадама оказалась во время Второй мировой войны.

Известно, что по завершении обеда Путин хотел встретиться с экс-премьером Сильвио Берлускони, с которым его связывают давние дружеские отношения. Предполагается, что их встреча произойдет уже в аэропорту.