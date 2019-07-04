ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ ч могут принять в конце 2019 года

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости машин на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ ч, могут ввести в конце 2019-начале 2020 годов. Об этом сказал ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов в кулуарах форума "Инновации в дорожном строительстве" в Сочи.

"У нас на автомагистралях скорость в принципе разрешена 110 км/ ч. Сегодня говорили о том, что при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве, скорость может быть увеличена до 130 км/ ч. Потому что у магистралей есть такая особенность - они рассчитаны на скорость 150 км/ ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года", - сказал Носов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что соответствующий документ разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора.

Пятый Международный форум "Инновации в дорожном строительстве" проходит с 3 по 5 июля в Сочи. Эксперты, руководители дорожно-строительных компаний, представители академического сообщества и органов власти собрались для обсуждения вопросов развития дорожно-транспортного сектора.