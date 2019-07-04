Муфтия Москвы и Духовное управление мусульман привлекают за нарушение КоАП России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи №248 по Симоновскому району Москвы принял к рассмотрению административные протоколы в отношении столичного муфтия Ильдара Аляутдинова и возглавляемого им Духовного управления мусульман (ДУМ). Как следует из картотеки участка, муфтия и управление привлекают за нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

"Зарегистрировано. Определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению от 04.07.2019", - говорится в карточке суда. Судебные заседания назначены на 25 июля в 10:00 и 10:05 мск.

Как уточнили ТАСС в суде, речь идет о составлении административных протоколов на выпуск религиозной литературы с нарушением в маркировке. Проверкой ставших предметом административного разбирательства печатных изданий занималось главное управление министерства юстиции по Москве.

Нарушение закона по части 3 статьи 5.26 КоАП РФ ("Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой"), по которой привлекаются Аляутдинов и ДУМ, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов.