Соучредительница Московской Хельскинкской группы Ланда умерла в Израиле

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Советская и российская правозащитница, одна из старейших членов Московской Хельсинкской группы (МХГ) Мальва Ланда скончалась в Израиле в возрасте 100 лет. Об этом в четверг сообщило международное правозащитное общество "Мемориал".

"3 июля 2019 года в Хайфе (Израиль) на 101-м году жизни умерла Мальва Ноевна Ланда - правозащитница, член МХГ, политссыльная. Трудно переоценить ее вклад в правозащитное движение. Она возвышала свой голос прежде всего в защиту забытых, неизвестных политзаключенных, людей со сложной судьбой. Ее смелость и открытость, скромность и отзывчивость сделали ее одной из самых уважаемых участниц диссидентского движения", - говорится в сообщении на сайте организации.

Ланда родилась 4 августа 1918 года в Москве. В 1938 году был расстрелян ее отец. Ланда окончила Московский геологоразведочный институт им. Орджоникидзе и работала по специальности. В 1976 году она стала одной из 11 правозащитников, подписавших учредительный документ Московской Хельсинской группы. С 1977 года была одной из распорядительниц Фонда помощи политзаключенным и их семьям, основанного Александром Солженицыным и Александром Гинзбургом. Дважды отбывала ссылку по различным обвинениям. В последние годы жизни Мальва Ланда жила в доме престарелых в израильском городе Хайфа.