В Северной Осетии спасатели взойдут на названные в честь погибших в Беслане коллег вершины

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели "Центроспаса" и Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России впервые совершат восхождение на две вершины в Северной Осетии, носящие имена спасателей МЧС России Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, погибших в бесланской школе в 2004 году. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Пятого июля стартует первовосхождение на две вершины горного массива Тепли, носящие имена спасателей МЧС России Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина, погибших во время теракта в бесланской школе в 2004 году", - говорится в сообщении.

В восхождении будут участвовать 12 сотрудников "Центроспаса", сопровождать группу будет пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России России. Речь идет о ранее безымянных вершинах высотой 3649 и 3585 метров, которые находятся в горном массиве Тепли. Он входит в Главный Кавказский хребет, а по административно-территориальному делению относится к Алагирскому району Северной Осетии.

"Так как это будет первое восхождение - пока сложность маршрута описать не могу, но уже понятно, что он не просто туристский, а альпинистский категорийный - поэтому экипируемся всем необходимым снаряжением. Рассчитываем, что экспедиция на обе вершины займет порядка трех дней", - цитирует пресс-служба начальника Транскавказского подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России спасатель международного класса Вячеслава Волкова.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Спасатель Кормилин был откомандирован из Москвы в Северную Осетию и погиб во время взрыва при погрузке тел убитых заложников. Он был посмертно награжден орденом Мужества. Смертельные ранения получил его коллега Замараев, который попал под огонь террористов во время штурма школы. При эвакуации он попросил сначала помочь детям, а сам скончался в машине скорой помощи от потери крови.