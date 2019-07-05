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Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы с поисковой системой наблюдаются в ряде стран мира

ТАСС, 5 июля. Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в пятницу в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:21 [четверга] по времени Восточного побережья США (3:21 пятницы мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании).

У пользователей возникают проблемы с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).

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БельгияБразилияЯпонияМексикаПеруСШАИспания
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