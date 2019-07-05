Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дераа

ДЕРАА /Сирия/, 5 июля. /ТАСС/. Жители населенного пункта Ан-Хуль в сирийской провинции Дераа получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. В общей сложности было выдано более четырех тонн продуктовых наборов, сообщил журналистам заместитель начальника ЦПВС Вадим Переславцев.

"Решение принималось на основании анализа обстановки, сложившейся в республике, в южных провинциях, наиболее пострадавших в результате боевых действий. Конкретно был выбран город Ан-Хуль для того, чтобы провести эту акцию ввиду того, что здесь собралось большое количество беженцев, люди находятся в тяжелом положении. Здесь в настоящий момент выдается и будет выдано более четырех тонн продуктовых наборов, в которые входят продукты первой необходимости - крупы, консервы, то, что надо людям для того, чтобы поддержать [их] в тяжелую минуту", - сказал он.

Сегодня в южные провинции Сирии, пострадавшие от боевых действий, возвращаются жители. Люди восстанавливают свое жилье, практически начинают жить заново. Одна из главных проблем - недостаток чистой питьевой воды.

"Я давно проживаю в этой деревне. У нас, конечно, трудности, больше всего нужна вода. У меня четверо детей. Спасибо России за то, что помогаете, эта помощь нам очень нужна", - говорит местная жительница Зубайда Мухеддин-Салхади.

"С помощью гуманитарной миссии России нам стало всего хватать, сейчас все хорошо. 90% жителей этой деревни пострадало от войны. Есть потребность в восстановлении инфраструктуры, в чистой воде", - добавил руководитель миссии по примирению Иса Афир Рияви.

Жизнь в населенном пункте меняется в лучшую стороной с каждым днем после того, как здесь закончилась война, говорит шейх Джамал Хатиб. По его словам, сейчас в провинции Дераа стало намного безопаснее. "Благодаря друзьям из России здесь мир. Не найдется слов, чтобы передать то, что здесь творили боевики: люди страдали, жили в нечеловеческих условиях, люди выходили из дома и не знали, вернутся ли обратно, ведь их могли убить ни за что, а сейчас на улицах безопасно", - рассказал он.

Радость на лицах детей

В рамках гуманитарной акции прошел небольшой концерт. Перед местными жителями выступили детские танцевальные коллективы. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин вручил маленьким девочкам русские матрешки, а мальчишкам - футбольные мячи.

"Наша задача на сирийской земле - чтобы наступил наконец-то долгожданный, желанный мир, чтобы дети могли учиться, ходить в школу и играть в спортивные игры, стать учителями, врачами, футболистами и защитниками родины - военными. <...> Сегодня мы проводим гуманитарную акцию, целью которой является выдача продовольственных наборов жителям данного населенного пункта, в том числе и от Фонда Ахмата Кадырова - детские вещи, средства гигиены. Ну и наши небольшие подарки и презенты мальчишкам. Все мальчишки любят играть в футбол, в чем мы сегодня убедились", - сказал журналистам Бакин.

Российский центр по примирению враждующих сторон продолжит оказывать помощь беженцам и способствовать их возвращению домой. По словам Бакина, один из актуальных и важных вопросов сегодня - подготовка детей к новому учебному году.

"Люди очень благодарны, особенно главы семейств, женщины благодарны за гуманитарную помощь, за продукты питания, детские вещи. У детей видна радость в глазах, когда получают эти наборы. <...> Впереди - 1 сентября. Естественно, будем оказывать помощь школам. Соответственно, наборы для детей - тетради, ручки, цветные карандаши, фломастеры - все, чтобы можно было учиться, особенно детям начальных классов", - отметил генерал-майор.

О ситуации в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.