В Госдуме заявили о тенденции к сокращению прямых выборов глав городов и поселений

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Тенденция к сокращению прямых выборов глав городов и поселений отмечается в России в последние годы. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

"Тенденция последних нескольких лет говорит о том, что прямые выборы сокращаются. На уровне городских округов почти повсеместно, на уровне муниципальных районов - чуть менее, и наибольшее количество прямых выборных процедур имеют место на уровне сельских городских поселений", - сказал Диденко после пленарного заседания выездного совещания Госдумы в Хабаровске в пятницу.

Он отметил, что в России есть ряд регионов, где преобладают прямые выборные процедуры. К ним может присоединиться и Хабаровский край, если местная дума поддержит закон о прямых выборах, внесенный краевыми властями.

В июне власти Хабаровского края направили в Законодательную думу региона проект закона о возвращении прямых выборов. Изменения в краевой закон "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае", предполагающие отмену прямых выборов глав районов и поселений края, дума приняла в середине 2015 года. С 2016 года главы муниципальных районов избираются комиссиями представительных органов муниципальных образований из числа потенциальных кандидатов. В начале июля депутаты на заседании профильного комитета рекомендовали думе принять законопроект в первом чтении.

В Хабаровске 5 июля прошло выездное совещание комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Участники обсуждали вопросы в сфере полномочий органов местного самоуправления.