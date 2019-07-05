SinoHytec представила на Хайнане новинки в сфере водородных технологий

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июля. /ТАСС/. Китайская SinoHytec представила на международном конгрессе по новым источникам энергии в Боао (остров Хайнань, Южный Китай) новейшие разработки в области транспорта на водородном топливе. Как сообщает компания, в ближайшее время общественность сможет ознакомиться со спроектированным ее специалистами пассажирским автомобилем на этом экологически чистом энергоносителе.

Презентация состоялась в рамках проходящей здесь же инновационной выставке автопроизводителей. Водородные двигатели, представленные на ней, сразу же привлекли всеобщее внимание.

"Наша компания самостоятельно произвела около 300 грузопассажирских авто на водородном топливе для коммерческих перевозок, которые уже пущены в эксплуатацию в некоторых городах Китая", - рассказал заместитель генерального директора SinoHytec Юй Минь.

По его словам, Хайнань обладает прекрасными условиями и отличным потенциалом для создания развитой системы транспорта на водороде. Юй Минь подчеркнул, что благодаря активному внедрению этих технологий местным властям будет легче поддерживать оптимальный экологический баланс в регионе.

Согласно плану энергетического развития провинции, на острове создадут "Хайнаньский водородный порт" - промышленные и инфраструктурные объекты, благодаря которым будет сформирована целостная цепочка по производству, хранению и транспортировке данного вида топлива. Параллельно власти простимулируют развитие предприятий - поставщиков комплектующих для автомобилей на водородном топливе, которые в перспективе должны стать удачной альтернативой легковым машинам на бензине.

Водородный топливный элемент - экологически чистый источник энергии с практически неисчерпаемым ресурсом. Он генерирует электричество в процессе электрохимической реакции, единственные побочные продукты которой - водяной пар и тепло.