ОНК попросила генпрокуратуру разобраться в обстоятельствах смерти заключенного в "Бутырке"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников обратился с письменным заявлением к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти заключенного Баграта Багиняна в московском следственном изоляторе "Бутырка".

"В адрес ОНК Москвы обратился адвокат ранее содержавшегося в СИЗО-2 по Москве Багиняна, который скончался в изоляторе и на теле которого были обнаружены предположительно следы побоев. Из обращения защитника следует, что в отношении ее подзащитного были совершены неправомерные действия, а сотрудники следствия несколько раз незаконно отказывали в возбуждении уголовных дел", - сказано в тексте обращения, с которым ознакомился ТАСС.

По словам Мельникова, прокуратура Москвы уже принимала решение о незаконности отказов следственными органами в возбуждении уголовного дела по указанным в заявлении доводам, однако это не повлияло на позицию следствия. Он также отметил, что защита Багиняна просит обратить внимание на действия работников медицинской службы в день смерти заключенного, которые, возможно, не предприняли всех необходимых действий для его спасения.

"Прошу провести проверку доводов, указанных в обращении, оказать содействие заявителю в передаче материалов для рассмотрения и проведения расследования в центральный аппарат СК, а также взять на контроль расследование уголовного дела", - говорится в сообщении ответственного секретаря ОНК.

В апреле 2019 года сообщалось, что в "Бутырке" скачался обвиняемый Багинян, который проходил по делу, связанному с торговлей наркотиками. По словам защиты умершего, незадолго до смерти ему поступали угрозы, а на теле обвиняемого были найдены следы побоев. В свою очередь в УФСИН по Москве утверждают, что причиной смерти Багиняна стала острая сердечная недостаточность.