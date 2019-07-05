В России изменились правила работы нотариусов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.

Приказ Минэкономразвития, упрощающий порядок нотариального ведения наследственных дел, вступает в силу 5 июля 2019 года, отмечает ведомство. Изменения касаются расширения перечня сведений, предоставляемых нотариусу палатой. Так, нотариусы будут вправе напрямую запрашивать данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах - основаниях регистрации вещного права наследодателя.

"Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав", - приводятся в распространенном в пятницу сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

До вступления в силу изменений эта информация предоставлялась только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не мог заказывать такие сведения из ЕГРН самостоятельно.

Ранее в 2019 году вступили в силу другие новшества, расширяющие возможности нотариата в отношении сделок с недвижимостью. Так, с 1 февраля нотариусы получили право самим представлять в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в день совершения операции.