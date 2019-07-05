Ущерб от загрязнения реки Лены в мае 2018 года оценили в 26 млн рублей

ЯКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Ущерб от загрязнения реки Лены из-за разлива нефтепродуктов на территории речного порта Якутска в мае 2018 года оценивается в 26 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Общий размер вреда, нанесенный окружающей среде, составил более 26 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одной из судоходных компаний Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды"), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, руководитель судоходной компании разместил судно "Нефтесборщик-504" на территории земельного участка водоохранной зоны речного порта Якутска без проведения на нем очистительных работ и длительное время не принимал необходимые меры по обеспечению его целостности и сохранности.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Нефтяные отходы, а также отходы потребления и производства, содержащиеся в трюмных отсеках судна, в результате подъема уровня воды попали в реку Лену и загрязнили 99 тыс. кв. м ее акватории. Кроме того, было загрязнено свыше 10 тыс. кв. м земель водоохранной зоны, в том числе и земельные участки, принадлежащие жителям Якутска.