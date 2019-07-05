Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с трагедией в Баренцевом море

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов направил письмо в адрес посла России в Китае Андрея Денисова, в котором выразил соболезнования семьям и родственникам моряков, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

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"С глубокой скорбью воспринял информацию о чрезвычайном событии, произошедшем 1 июля 2019 года в водах Баренцева моря", - говорится в опубликованном в пятницу на официальном сайте ШОС тексте письма.

"Секретариат Шанхайской организации сотрудничества выражает глубокие соболезнования народу и правительству Российской Федерации, - сказал Норов. - Просим передать искренние слова сочувствия родным и близким погибших".

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах Баренцева моря.