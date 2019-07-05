Стоимость авиабилетов в Хабаровском крае снизили для жителей севера региона

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Жители северного Охотского района Хабаровского края смогут четыре раза в год летать в Хабаровск по сниженной стоимости, сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"Специальная билетная программа в пилотном режиме введена для жителей Охотского района с июля 2019 года. Цена авиабилета для взрослых составит 4,5 тыс. рублей, для детей от двух до 12 лет - 3 тыс. рублей в одну сторону. За год разрешается по этой стоимости приобрести четыре билета по маршруту Хабаровск - Охотск или Охотск - Хабаровск. Продажи начнутся с 15 июля текущего года. Субсидироваться программа будет за счет средств краевого бюджета", - говорится в сообщении. "Хабаровские авиалинии" - единственная авиакомпания, которая будет осуществлять этот рейс, для остальных перевозчиков он нерентабелен.

Сейчас билет из Хабаровска до Охотска и обратно обходится в 25 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью перелета Хабаровск - Москва - Хабаровск. Добраться туда можно только воздушным транспортом. Жители Охотского района неоднократно обращались к краевым властям с просьбой снизить стоимость билетов. Решение об этом приняли весной после поездки представителей правительства региона в район. За несколько месяцев краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства проработало порядок приобретения билетов по сниженным ценам.

Билеты по сниженной стоимости могут приобрести граждане, проживающие в Охотском районе не менее года. Воздушных судов для выполнения рейсов достаточно, при необходимости количество самолетов на маршруте будет увеличено.

"Цель программы - сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. С 2020 года планируется распространить льготную программу и на другие населенные пункты на севере края", - отмечается в сообщении.