В Адыгее появится стандарт традиционной адыгской свадьбы

МАЙКОП, 5 июля. /ТАСС/. Адыгейские ученые-этнографы разработали единый сценарий традиционной адыгской свадьбы, сообщила в пятницу ТАСС автор проекта Рая Унарокова из Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ).

"Наш проектный офис работает над сохранением национального языка, культуры, традиций адыгов (черкесов). Мы завершили работу над единым сценарием традиционной адыгской свадьбы, собрав все правила проведения воедино, и рассчитываем, что вступающие в брак молодые люди будут опираться на него и сохранять таким образом богатую культуру народа", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, современная молодежь использует все больше элементов из европейской свадебной традиции, а очень красивые ритуалы адыгской свадьбы забываются. В подготовленном этнографе сценарии описаны все эпизоды традиционной адыгской свадьбы, в частности, вывод невесты из отцовского дома и ввод в дом мужа, первое знакомство со свекровью. Каждый эпизод свадебного ритуала сопровождается произнесением благопожеланий, исполнением традиционных песен, музыка и слова которых также приведены в сценарии, рассказала Унарокова.

В основе разработанных правил - фольклорные материалы, которые ученые собирали более 10 лет. В работе Унароковой помогали ее аспирант Казбек Нагороков, который сам проводит адыгские свадьбы, и кандидат филологических наук Эльза Хакунова, чья диссертация была посвящена свадебным адыгским традициям, уточнила собеседница агентства.

"Написанный на адыгейском языке сценарий сейчас переводим на русский язык. Потом снимем видео версии свадьбы, в съемках которой будут задействованы профессиональные актеры. Сценарий уже разослан работающим в Адыгее ведущим адыгской свадьбы - джегуако. На следующей неделе планируем проведение семинара для свадебных ведущих, во время которого ученые-фольклористы разъяснят правила проведения описанных в сценарии обрядов", - добавила автор проекта.

История адыгов

После Кавказской войны в XIX веке адыги (черкесы) были подвергнуты массовой депортации в Османскую империю (ныне территория Турции), после которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения.

Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в четырех регионах России - Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также более чем в 50 зарубежных странах.