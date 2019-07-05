Власти Боливии смогли идентифицировать убивший двух человек вирус

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Убивший двух жителей Боливии вирус, который не могли идентифицировать, оказался аренавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Габриела Монтаньо.

По ее словам, специалисты проанализировали симптомы находящихся под наблюдением пациентов и пришли к выводу, что речь идет об аренавирусе. Лабораторные тесты, которые проводили не только в Боливии, но и в США, подтвердили это.

Первой жертвой вируса стал пожилой мужчина, живший в городе Каранави департамента Ла-Пас. От него во время посещения заразилась врач-практикант, которая также скончалась. Позднее вирус подхватили еще двое медиков, которые общались с умершей. В настоящее время они находятся в тяжелом состоянии. Еще трое человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на заражение этим вирусом.

Распространителями аренавируса в природе являются грызуны. Также возможна передача при контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Основными симптомами заражения являются высокая температура, мышечная и головная боль, а также боль в животе.

Минздрав Боливии призвал граждан не поддаваться панике из-за выявленных случаев, так как заразиться вирусом достаточно сложно. В памятке ведомство отметило, что вирус быстро погибает во внешней среде. Для предотвращения заражения Минздрав призвал соблюдать правила гигиены и тщательно мыть руки.