Роструд рассказал о порядке оплаты работникам, замещающим отпускников

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Существует несколько способов замены отпускников: совмещение сотрудником своей работы и работы отпускника, временный перевод, при котором работник выполняет только обязанности отпускника, совместительство - в этом случае работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время, а также приём временного сотрудника. При исполнении обязанностей отсутствующего работника дополнительная оплата оговаривается отдельно, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника оговаривается в дополнительном соглашении и может производиться за фактическую выполненную работу или рассчитываться пропорционально отработанному времени. В приказе о совмещении необходимо указать, как оплачивается замещение на время отпуска и срок, на который оно оформляется", - рассказали в ведомстве.

В Роструде добавили, что при этом каждая из сторон трудовых отношений может их досрочно прекратить. Для этого инициатор расторжения должен в течение трех рабочих дней предупредить об этом противоположную сторону в письменной форме.

Как отметили в ведомстве, обязать работника выполнять дополнительную работу принудительно нельзя: работник должен дать на это письменное согласие.

"Если дополнительная работа схожа с работой работника - это расширение обязанностей, если нет - совмещение", - подчеркнули в Роструде.

В соответствии с Трудовым кодексом, оплата труда при работе по совместительству производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. В отличие от совместительства совмещение профессий имеет место в рамках одного трудового договора и работа по совмещаемой профессии осуществляется в пределах и режиме рабочего времени сотрудника.

При этом совмещение профессий допускается с письменного согласия работника.

"Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника - без освобождения от работы, определенной трудовым договором, как по другой, так и по такой же профессии", - отметили в Роструде.