Помирить родителей и уговорить на айфон. Что россияне спрашивали у "Яндекса" про семью

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.
Свадьба: подарки, сны и годовщины
Оказалось, что интерес россиян к свадьбам повышается к концу лета. В августе число запросов со словом "свадьба" примерно в три раза больше, чем, например, в декабре. В прошлом году пик пришелся на 8 августа, а минимум — на 31 декабря.
Чаще всего люди спрашивают о том, как называются разные годовщины семейной жизни, сколько лет "золотой" свадьбе, к чему снится собственное бракосочетание и какой подарок выбрать на свадьбу или годовщину. Судя по всему, мужчины в выборе подарка реже полагаются на советы из интернета: запрос "что подарить мужу на годовщину свадьбы" оказался на пятом месте по популярности, хотя такой же вопрос про жену и в десятку не вошел.
Вопросы про родителей: подарки, собака и группа крови
Несовершеннолетние пользователи прибегают к помощи интернета, чтобы прояснить некоторые вопросы, связанные с родителями. Самые популярные запросы: что подарить на Новый год и годовщину свадьбы. Кроме того, дети ищут советы о том, как уговорить родителей купить собаку и айфон, какую "отмазку" придумать, чтобы не пойти в школу. Многие интересуются группой крови, а именно — как определить ее по родителям, переживают из-за семейных ссор: в топ-10 попал вопрос о том, как помирить маму и папу.
Признания в любви: женщины или мужчины
"Яндекс" также оценил, насколько запрос "как признаться в любви" популярен среди пользователей разных полов. Оказалось, что женщин это волнует чаще, но ненамного.