Помирить родителей и уговорить на айфон. Что россияне спрашивали у "Яндекса" про семью

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Свадьба: подарки, сны и годовщины

Оказалось, что интерес россиян к свадьбам повышается к концу лета. В августе число запросов со словом "свадьба" примерно в три раза больше, чем, например, в декабре. В прошлом году пик пришелся на 8 августа, а минимум — на 31 декабря.

Чаще всего люди спрашивают о том, как называются разные годовщины семейной жизни, сколько лет "золотой" свадьбе, к чему снится собственное бракосочетание и какой подарок выбрать на свадьбу или годовщину. Судя по всему, мужчины в выборе подарка реже полагаются на советы из интернета: запрос "что подарить мужу на годовщину свадьбы" оказался на пятом месте по популярности, хотя такой же вопрос про жену и в десятку не вошел.