Путин рассказал, что обсудил с Папой Римским роль Толстого и Достоевского для Ватикана

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Любовь к русской литературе объединяет Россию, Ватикан и Италию. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на торжественном ужине с участием представителей российско-итальянского Форума - диалога гражданских обществ в четверг вечером в завершение своего визита в Италию. Глава российского государства рассказал, что о постоянном интересе к творчеству Толстого и Достоевского ему рассказал Папа Римский во время их встречи в четверг. Стенограмма встречи опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Мы затрагивали эту тему (культурных связей и русской литературы) и в разговоре с Папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, - это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой", - рассказал Путин.

"Вообще он (Папа Римский) сказал даже больше. "Я, - говорит, - говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", - сказал Путин.

"Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях. Именно поэтому с таким успехом проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере", - убежден Путин.

О культурных связях с Россией сказал и премьер Италии Джузеппе Конте. "У нас в Италии случилось так, что в различных поколениях, наверное, нет ни одного итальянца, который в ходе изучения, обучения и освоения своих культурных различных навыков остался без чувств любви к русской литературе, к произведениям великих, знаменитейших российских музыкантов или художников, скульпторов", - заявил он.