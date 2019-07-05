"Молодая гвардия Единой России" создаст фонд поддержки соцпроектов молодежи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) создаст фонд социальных инициатив "Добро в действии" для поддержки общественно значимых проектов, в том числе предложенных молодыми людьми. Об этом сообщила руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова на ежегодной политической конференции "Единой России" в пятницу.

"У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем фонд социальных инициатив "Добро в действии", который станет инструментом для реализации идей неравнодушных и активных граждан", - сказала Перегудова.

По ее словам, в состав фонда войдут представители добровольческих и молодежных организаций, некоммерческих организаций и молодые политики.

"В первую очередь они будут рассматривать проекты, которые предлагают решение острых социальных проблем, а также реагировать на запросы в социальных сетях, СМИ и на обращения, которые поступили на специально организованную в фонде прямую линию. Фонд поможет авторам проектов получить поддержку и привлечь внимание представителей органов власти, партнеров и спонсоров", - отметила она.

Перегудова добавила, что фонд также будет набирать команду волонтеров. "Работа в фонде позволит лидерам молодежной среды, добровольцам и активной молодежи в регионах совершенствовать практику социальной работы в команде. Для них это реальная возможность внести вклад в повышение качества жизни людей", - заключила она.

Ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии проходит в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего в конференции принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи.