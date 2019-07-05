Костюм князя Юсупова выставят на торги в Монако

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Реликвии княжеской семьи Юсуповых станут одними из самых дорогих лотов торгов в Монако, которые состоятся в субботу. Как сообщается на сайте аукционного дома Hermitage Fine Art, на продажу будет выставлен в том числе и боярский костюм Феликса Юсупова (1887-1967), оцененный в €150-180 тыс.

Бархатный кафтан и разноцветные кожаные сапоги были сшиты в Санкт-Петербурге в 1912 году по заказу князя, который надел их на костюмированный бал в Альберт-Холле (Оксфорд, Великобритания). Кафтан выполнен из золотой парчи с вышитыми красными и синими цветами, а также расшит позолоченными и серебряными нитями и бриллиантами. Согласно архивным фотографиям, к нему была изготовлена и шапка, однако она среди лотов не числится.

"Костюм произвел фурор, - вспоминал в своих мемуарах сам Юсупов. - В тот вечер со мной перезнакомился весь Лондон, а назавтра фотографию мою напечатали все лондонские газеты". По его словам, на том вечере собралось "5 тыс. приглашенных, весь зал был убран цветами и всюду царило веселье, непохожее на англичан".

Столь высокая цена на юсуповский костюм была назначена, несмотря на отсутствие элементов из собольего меха, которыми были оторочены его рукава, воротник и подолы, а также на "следы носки и... оторванную пуговицу". С 2016 года наряд как минимум дважды выставлялся на аукционах, однако информации о том, продан он был или нет, в открытом доступе нет.

Среди других реликвий Юсуповых в каталоге значатся мемуары князя, письма, которые они с супругой Ириной Александровной писали друг другу, а также их портреты. Остальные лоты субботних торгов включают в себя письма великого князя Александра Михайловича Росанова, внука Николая I (€3-4 тыс.), портреты графа Шарля-Андре Поццо ди Борго (€40-50 тыс.) и других представителей дворянства и военных, различные награды и элементы униформы русской армии разных лет (от Петра I до Александра III). Большой сегмент будет посвящен изданиям российских авторов, из которых выше всех оценен том Владимира Набокова "Русская красавица и другие истории" 1973 года - от €8 тыс. до €10 тыс.

Убийца Распутина

Представитель и наследник одной из богатейший семей Российской Империи, Феликс Феликсович после женитьбы на единственной племяннице государя вошел в ближний круг царских родных. Он же стал организатором убийства фаворита царской семьи Григория Распутина. По мнению многих современников, своим участием в убийстве Григория Распутина в Петрограде в декабре 1916 года Юсупов нанес империи роковой удар, приблизив революцию.

Сам князь до конца дней не соглашался с таким суждением. Как вспоминал близкий друг четы Юсуповых, скульптор Виктор Контрерас, Феликс никогда не сожалел по поводу своего поступка. До конца дней он подозревал сибирского "старца" в закулисном влиянии на государственные дела. Однажды в присутствии скульптора князь высказал свою версию русской истории: "Революция произошла потому, что мне не удалось убить Распутина вовремя, чтобы его остановить".

С наступлением 1917 года для Юсуповых началась пора скитаний. Из всего огромного состояния, оцениваемого по современным меркам в 10 млрд евро, Юсуповы взяли с собой две картины Рембрандта (сейчас они находятся в Национальной галерее искусства в Вашингтоне). Почти два года родственники царя провели под арестом в Крыму, а 11 апреля 1919 года вместе с несколькими родными покинули родные берега на борту броненосца "Мальборо".