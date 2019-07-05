Нарышкин и Садовничий вручили дипломы выпускникам ВШГА МГУ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выпускникам Высшей школы государственного администрирования (ВШГА) МГУ им. Ломоносова в пятницу вручили дипломы. Церемония прошла в Фундаментальной библиотеке университета, в ней приняли участие председатель Российского исторического общества, председатель попечительского совета ВШГА Сергей Нарышкин и ректор МГУ Виктор Садовничий, передает корреспондент ТАСС.

"Мы видим, что Высшая школа востребована, она постоянно развивается, а выпускники доказывают свою высокую конкурентоспособность <...> Думаю, что во время практической работы вам будут полезны товарищеские и дружеские отношения, которые сложились между вами. Не теряйте контакты между собой, помогайте друг другу, тем более, что масштабные исторические задачи, которые стоят перед страной, требуют объединения усилий государства, общества и миллионов наших граждан", - сказал Нарышкин, обращаясь к выпускникам.

В свою очередь, Садовничий напомнил, что при создании ВШГА был использован опыт европейских стран в области государственного управления. "Мы изучили опыт подготовки таких служащих Франции. Мы поставили амбициозную задачу - чтобы все служащие России высокого уровня были выпускниками нашего факультета. Но Россия - страна большая, и мы решили выпускать специалистов, которые по факту будут становиться выдающимися государственными деятелями и будут служить стране", - подчеркнул ректор.

В 2019 году выпускниками ВШГА стали 60 человек, 16 студентов получили дипломы с отличием.

Высшая школа государственного администрирования (ВШГА МГУ) создана в 2005 году в соответствии с решением ученого совета МГУ. Основная задача ВШГА - индивидуальная подготовка высококвалифицированных кадров для государственной службы в соответствии с международно признанными образовательными стандартами.

К преподаванию в ВШГА МГУ привлекаются руководители подразделений аппарата правительства РФ, ведущие специалисты-практики министерств и ведомств, академики и профессора Российской академии наук, других ведущих учебных и научных заведений Москвы, руководители органов власти различных уровней и бизнеса, известные российские и иностранные ученые и практики, обладающие опытом проведения практикумов-тренингов и мастер-классов. За годы функционирования ВШГА МГУ ее дипломы получили свыше тысячи выпускников.