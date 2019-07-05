Путин поздравил жителей Калужской области с 75-летием региона

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил губернатору Калужской области Анатолию Артамонову и ее жителям поздравление с 75-летием образования региона. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что вы бережно храните память о своих знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытиях, творческих свершениях, стремитесь содействовать решению ключевых задач развития региона и всей России. Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что в регионе вместе с созданием современных индустриальных парков, открытием новых заводов и производств неустанное внимание уделяется вопросам экологии и природоохранной тематики, сохранению богатейшего исторического, культурного и духовного наследия края.

Глава государства также отметил, что калужане всегда "славились трудолюбием и деловитостью, отвагой мужеством, широтой души и гостеприимством".

Территория современной Калужской области с 1776 года являлась частью Калужского наместничества, с 1796 - Калужской губернии. В 1929 году она вошла в состав Московской и Западной областей. В 1937 году разделена между Московской, Тульской, Орловской и Смоленской областями. Калужская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года.