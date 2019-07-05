Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов в пятницу вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями. Полет является тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца, сообщил ТАСС сын путешественника Оскар Конюхов.

"Пятого июля в 6:14 по московскому времени Федор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский взлетели с аэродрома Северка (Московская область) курсом на Евпаторию (Крым)", - сказал он.

По его словам, полет совершается на уникальном летательном аппарате - "Летающая лаборатория", созданном специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета за счет энергии солнца.

Самолет "Летающая лаборатория", на котором Конюхов рассчитывает установить очередной рекорд, оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах (от 56 градуса (Московская область) до 45 градуса (Евпатория). Конюхов, рассказал, что размах крыла аппарата - 25 м, при весе самолета всего 900 кг.

В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на энергии солнца. Проект "Альбатрос" реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП. В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света на энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.

Маршрут тестового полета - Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону (Ольгинская) - Евпатория (аэродром Табаско). Перелет планируется совершить за один световой день.

Об экспедициях Федора Конюхова

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. В мае 2019 года он завершил одиночное плавание на весельной лодке через южную часть Тихого океана, которое стало первым этапом его кругосветной экспедиции.