"Молодая гвардия Единой России" откроет в регионах экологические волонтерские штабы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) планирует открыть в регионах РФ экологические волонтерские штабы, активисты которых будут заниматься озеленением городов и проводить тематические просветительские акции. Об этом сообщил зампредседателя координационного совета МГЕР Егор Литвиненко в ходе ежегодной политической конференции партии "Единая Россия" в пятницу.

"Активисты МГЕР ставят перед собой две амбициозные цели: создать на базе региональных отделений МГЕР экологические волонтерские штабы и сформировать сообщество эковолонтеров. Они будут не только очищать улицы городов и парки от мусора и высаживать деревья, но и развивать экологический туризм, внедрять в вузах практики по раздельному сбору ТКО", - сказал Литвиненко.

По его словам, итоги работы экологических волонтерских штабов будут подводиться на ежегодном форуме. "Раз в год, в конце лета, мы будем подводить итоги своей работы на "Зеленом форуме МГЕР", - отметил замглавы координационного совета "Молодой гвардии".

Он подчеркнул, что у организации есть идея внедрить в университетах раздельный сбор мусора. "Мы организуем сбор пластика и макулатуры в вузах. Привлекать учащихся будем с помощью просветительской кампании и различных конкурсов", - добавил Литвиненко.

Ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии проходит в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель единороссов, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего в конференции принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи.