В МГЕР предложили кабмину продлить льготный проезд для студентов в электричках до 30 июня

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) предложила правительству РФ продлить период действия льготных билетов на проезд в пригородных поездах для студентов во всех регионах до 30 июня. Об этом сообщил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов на политической конференции партии "Единая Россия" в пятницу.

"Студенты из нескольких регионов обратились в "Молодую гвардию Единой России" с просьбой помочь продлить действие льготных проездных билетов до 30 июня. Сегодня в тех регионах, где учащимся вузов предоставляют льготы на проезд, возможно воспользоваться ими с 1 сентября по 15 июня, однако во многих вузах сессии идут до конца первого летнего месяца", - сказал Давыдов.

По его словам, в течение двух недель студенты вынуждены платить за проезд полную стоимость. "Мы считаем эту ситуацию несправедливой по отношению к студентам и приложим максимум усилий, чтобы защитить их права. Мы предлагаем правительству пересмотреть период предоставления субсидий на проезд, установив его с 1 сентября по 30 июня, а регионам - как можно скорее принять соответствующие нормативные акты", - подчеркнул Давыдов.

Он также напомнил, что лишь в четырех регионах льготный проезд в электричках для студентов действует до 30 июня. "Такие льготы учащимся предоставляет Красноярский край, Санкт-Петербург, Псковская и Тверская области. В 80 регионах льготный проезд на пригородных поездах предоставляется студентам только до 15 июня, а в Еврейской автономной области не предоставляется вовсе", - отметил Давыдов. Он добавил, что такие льготы отсутствуют в 28 административных центрах.

Ежегодная политическая конференция "Единой России" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии проходит в пятницу в Москве. Ее пленарное заседание проведет председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего в конференции принимают участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, региональных НКО, политологи.