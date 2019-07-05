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В Москве с начала года изъято из незаконного оборота почти 400 кг наркотиков

Полицейские пресекли 47 оптовых каналов поставки наркотиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 400 кг наркотических средств изъято московскими полицейскими с начала этого года, за это время пресечено около 50 каналов поставки наркотиков. Об этом говорится в обнародованных материалах расширенной коллегии ГУ МВД РФ по Москве.

"Из незаконного оборота изъято 376,2 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечено 47 оптовых каналов поставки наркотиков", - говорится в документах.

В полиции также отметили, что за шесть месяцев этого года в Москве на миграционный учет поставлено около 2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 14% больше, чем ха тот же период годом ранее. "По решению судов более 13,5 тыс. иностранных граждан были выдворены с территории РФ", - отмечено в материалах.

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