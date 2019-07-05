Полиция задержала мужчину, облившего водой основателя Baidu

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Пекинская полиция задержала человека, облившего водой основателя и генерального директора интернет-компании Baidu Робина Ли. Об этом сообщила в пятницу газета China Daily со ссылкой на полицейские источники. Сама Baidu, базирующаяся на одноименном поисковике, в распространенном в китайской столице заявлении решительно осудила нападение на Робина Ли.

"Если наше общество будет терпеть подобное из ряда вон выходящее поведение, то такая практика может повторяться и на других конференциях и мероприятиях, и каждый, оказывающийся в центре внимания, рискует стать потенциальной целью. Люди определенно не желают этого", - говорится в тексте.

Инцидент произошел в среду, когда во время выступления главы компании на форуме в Пекине из зала на сцену поднялся мужчина и вылил на голову докладчика воду из пластиковой бутылки. Компания охарактеризовала эту выходку как "злобную" и "позорную". Мужчина по фамилии Чэнь был задержан полицией на следующий день после обращения со стороны компании. Ему инкриминируется нарушение общественного порядка. Полиция начала расследование.

Робин Ли выступал с докладом о перспективах внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь людей. Продолжая говорить спустя короткое время после инцидента, докладчик отметил: "Как все только что видели, на пути к искусственному интеллекту могут быть разные неожиданности".

Компания в своем заявлении подчеркнула, что "наша решимость идти вперед остается неизменной".