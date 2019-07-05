Более 14,5 млрд рублей ущерба от экономических преступлений возмещено в Москве в 2019 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сумма возмещенного ущерба от экономических преступлений в Москве за первое полугодие текущего года составила более 14,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах коллегии ГУ МВД РФ по Москве.

"За шесть месяцев было выявлено более 8,4 тыс. преступлений. Из них в крупном и особо крупном размере - более 3 тыс. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 461 лицо. Сумма возмещенного ущерба превысила 14,5 млрд рублей", - говорится в документах.

Как отмечается также в материалах коллегии, за отчетный период удалось снизить уровень преступности и не допустить осложнения криминогенной обстановки в Москве.