Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Моряки-подводники, погибшие при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом экипажу подводной лодки "Курск". Об этом сообщил ТАСС руководитель Санкт-Петербургской общественной организации "Клуб моряков-подводников" Игорь Курдин.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

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"Решение по желанию родственников - все 14 погибших подводников будут похоронены на морском мемориале Серафимовского кладбища рядом с мемориалом погибшим подводникам "Курска". Решение принято. Мемориал будет установлен к годовщине гибели в 2020 году", - сказал Курдин.

О дате и времени прощания с моряками он не сообщил.

Общественная организация "Клуб моряков-подводников" участвует в координации работ по подготовке прощания с моряками и увековечиванию их памяти.

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах Баренцева моря.