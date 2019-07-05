Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием региона

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Новгородской области Андрея Никитина и ее жителей с 75-летием региона. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

"Сегодня в области создается благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь востребованные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, большое внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного наследия края", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил большой вклад региона в становление и развитие российской государственности, формирование традиций гражданственности, патриотизма и ратного дела.

"Отрадно, что вы искренне любите родной край, с огромным уважением относитесь ко многим поколениям земляков, их трудовым и творческим свершениям, а также стремитесь успешно решать стоящие перед регионом задачи", - добавил президент.

Новгородская область была образована 5 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Она расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины. Граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской областями. На территории проживает более 600 тыс. человек.