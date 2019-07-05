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Путин подписал указ о награждении подводников, погибших в Баренцевом море

Президент посмертно присвоил четырем морякам звание Героя России, десятерых наградили Орденами мужества
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Соответствующий указ главы государства распространила в пятницу пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.

Кроме того, Орденом мужества посмертно награждены капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

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