Путин и Папа Римский обсудили сохранность христианских святынь в Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе аудиенции президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили все аспекты сирийского вопроса, в том числе уделили особое внимание теме сохранности христианских святынь в Сирии.

"Да, Сирия обсуждалась и сохранность христианских святынь обсуждалась в Сирии обсуждалась", - сказал он.

Песков отметил, что в Ватикане были высоко оценены усилия России по сохранению и защите этих святынь.

"Все аспекты также затрагивались, связанные с сирийским сюжетом", - заключил он.