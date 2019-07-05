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Путин и Папа Римский обсудили сохранность христианских святынь в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Ватикане высоко оценили усилия России по сохранению и защите этих святынь

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе аудиенции президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили все аспекты сирийского вопроса, в том числе уделили особое внимание теме сохранности христианских святынь в Сирии.

"Да, Сирия обсуждалась и сохранность христианских святынь обсуждалась в Сирии обсуждалась", - сказал он.

Песков отметил, что в Ватикане были высоко оценены усилия России по сохранению и защите этих святынь.

"Все аспекты также затрагивались, связанные с сирийским сюжетом", - заключил он.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичВатиканСирияРоссияКризис в СирииВизит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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