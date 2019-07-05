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Путин поздравил жителей Брянской области с 75-летием региона

По словам президента, история области написана талантливыми, трудолюбивыми и искренне любящими Родину людьми

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Брянской области с 75-летием образования региона. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что вы бережно храните и приумножаете славные трудовые традиции, заложенные вашими отцами и дедами, многое делаете для успешного решения стоящих перед регионом задач. Главные из них - создание современных наукоемких, высокотехнологичных производств, поддержка предпринимательской, деловой активности, привлечение серьезных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство региона, совершенствование социальной сферы", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что история Брянской области написана талантливыми, трудолюбивыми и искренне любящими Родину людьми, а жители региона по праву могут гордиться именами земляков, среди которых целая плеяда выдающихся ученых и художников, музыкантов и поэтов, космонавтов и спортсменов.

Глава государства подчеркнул, что Брянщина навсегда останется в памяти народа как один из крупнейших центров партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, отметив, что в знаменитых брянских лесах мужественно сражались легендарные партизанские соединения С.А. Ковпака, А.Ф. Федорова, А.Н. Сабурова и других героев.

Брянская область была выделена в самостоятельную административную единицу указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля 1944 года. Она расположена в западной части Восточно-Европейской равнины, граничит со Смоленской, Калужской, Орловской и Курской областями, на западе - c Белоруссией и Украиной. Население региона составляет около 1,2 млн человек.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБрянская область
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