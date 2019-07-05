Песков: в Кремле ознакомились с расследованием Голунова о рынке похоронных услуг в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о рынке похоронных услуг в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, какие-либо решения относительно проверки действий высокопоставленных сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании, - это дело специальных служб.

"Этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно же, мы с ним ознакомились. Также возможность ознакомиться с этим материалом была и в упомянутых специальных службах (ФСБ - прим. ТАСС), информация доступна для всех. А что касается дальнейших действий, это прерогатива тех самых ведомств", - сказал представитель Кремля.