Пескову не известно о подготовке каких-либо поправок, касающихся уровня допустимой обороны

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, имеются ли какие-либо инициативы об изменениях в законодательство, касающиеся уровня допустимой обороны. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста, который привел в пример случай в Забайкалье, где суд признал виновной в убийстве женщину-инвалида, защищавшую своего ребенка и себя от супруга, систематически избивавшего их.

"Сейчас это все находится в стадии общественной дискуссии. Мне не известно о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на тот счет. Также мне не известно о том, что есть какая-то обобщающая позиция на этот счет", - сказал Песков.

По его мнению, "было бы верно проанализировать каждый конкретный случай в отдельности перед тем, как определить что-то системное в этой проблеме".

"Для этого общественные дискуссии и имеют место", - резюмировал представитель Кремля.