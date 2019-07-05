Общество неонатологов просит не участвовать в акциях протеста по делу врача Сушкевич

ТАСС, 5 июля. Председатель совета Российского общества неонатологов (РОН) Олег Ионов призвал коллег из Калининградской области не участвовать в протестных акциях в поддержку врача-неонатолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемой в умышленном убийстве ребенка, так как участие в них может навредить как самой обвиняемой, так и другим неонатологам. Соответствующее письмо от имени председателя РОН опубликовано на сайте совета.

"Российское общество неонатологов призывает вас не участвовать ни в каких публичных протестных акциях, несмотря на желание выступить в поддержку Элины Сушкевич", - сказано в письме.

В обращении также отмечено, что РОН ведет активную работу по тому, чтобы вывести Сушкевич из-под уголовного преследования, а участие в протестных акциях может навредить как самой Сушкевич, так и подставить под удар других неонатологов.

Прокуратура Калининградской области, в свою очередь, напомнила об ответственности за участие в несанционированных публичных мероприятиях. В пресс-службе ведомства отмечают, что статьи КоАП РФ предусматривают для участников несанкционированных публичных акций от 10 до 20 тыс. рублей штрафа или до 50 часов обязательных работ, при повторном нарушении - от 150 до 300 тыс. рублей штрафа или до 200 часов обязательных работ либо арест на срок до 30 суток.

30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка и.о. главврача калининградского роддома № 4 Елене Белой и в совершении умышленного убийства - реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, это было сделано для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. Как утверждают следователи, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего он умер. Чтобы скрыть следы, по версии следствия, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивает на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу.